Минтопэнерго Крыма подтвердило отставки топ-менеджеров "Черноморнефтегаза"

27.03.18 10:22

© РИА Новости. Тарас Литвиненко

27 марта. Interfax-Russia.ru - Генеральной директор ГУП "Черноморнефтегаз" (Симферополь) Борис Зимин, трое его заместителей и руководитель департамента капстроительства предприятия подали в отставку, сообщил министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик журналистам в Симферополе во вторник.

"Действительно, в пятницу, 23 марта, генеральный директор "Черноморнефтегаза" Борис Зимин, его заместители Прокофьев, Сотников, Барт и начальник УКСа Карнач написали заявления и подали в отставку. Это было их собственное желание", - сказал В.Белик.

Ранее об отставке нескольких топ-менеджеров "Черноморнефтегаза" сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

Глава Минтопэнерго Крыма уточнил, что уже назначен исполняющий обязанности гегдиректора компании.

"В настоящее время исполняет обязанности тоже работник "Черноморнефтегаза" - заместитель генерального директора Александр Кузнецов", - сказал В.Белик.

Б.Зимин возглавил "Черноморнефтегаз" летом 2017 года, ранее непродолжительное время был вице-премьером правительства республики. С 2005 по 2012 годы занимал руководящие должности в компании "Нортгаз" (российское добывающее предприятие, недропользователь газоконденсатных залежей Северо-Уренгойского месторождения).

ГУП "Черноморнефтегаз" эксплуатирует месторождения углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей и на территории Крымского полуострова, занимается разведкой и разработкой нефтегазовых месторождений, обеспечивает добычу, транспортировку и хранение природного газа и нефтепродуктов. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", 100% уставного капитала компании принадлежат Минтопэнерго Крыма.