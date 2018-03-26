Карантин по гриппу вводится в Пензе

27.03.18 10:32

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

27 марта. Interfax-Russia.ru - Администрация Пензы издала постановление о введении на территории города карантина в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по гриппу и респираторным вирусным инфекциям.

На сайте мэрии города сообщается, что ограничительные мероприятия введены с текущей недели.

В связи с этим в Пензе будет запрещено проведение массовых мероприятий в организованных коллективах, а в образовательных организациях и учреждениях дополнительного образования введены утренние "фильтры" по выявлению заболевших детей.

"Сроки начала занятий в образовательных учреждениях после весенних каникул будут согласованы с управлением Роспотребнадзора по Пензенской области", - говорится в сообщении.

В свою очередь региональное управление Роспотребнадзора сообщает, что эпидпорог заболеваемости ОРВИ и гриппом в Пензе превышен более чем на 40 %.