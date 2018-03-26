Лавиноопасность сохраняется в горах Кабардино-Балкарии

27.03.18 10:39

© РИА Новости. Роман Кручинин

27 марта. Interfax-Russia.ru - После обильного снегопада в Приэльбрусье (Кабардино-Балкария) сохраняется угроза схода лавин, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по КБР во вторник.

"В связи с выпадением большого количества осадков поляна Большие Нарзаны и ущелье Адыл-су, где расположен альплагерь Шхельда, закрыты для посещения", - говорится в пресс-релизе.

Движение по федеральной дороге Прохладный-Азау (А158) на участке выше поселка Байдаево осуществляется одиночным порядком при наблюдении за прилегающим склоном.

"Просим временно воздержаться от поездки в данном направлении", - пресс-служба.

"Канатные дороги по-прежнему не работают. Эльбрусский военизированный противолавинный отряд Росгидромета проводить активно воздействие для принудительного спуска лавин во вторник не планирует", - добавил руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по КБР Кантемир Беров.

По данным "Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" в горах КБР сохраняется лавиноопасность.

Высокая лавиноопасность отмечается в Приэльбрусье с субботы, 24 марта, когда лавина сошла на автостоянку на поляне Азау. В лавину попало 15 машин, никто из людей не пострадал.