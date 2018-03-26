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27.03.18 10:45

Ростовская область 110-летие со дня рождения писателя Виталия Закруткина фестивалями, выставками и конкурсами

© РИА Новости. Анатолий Гаранин
27 марта. Interfax-Russia.ru – Фестивали, выставки, экскурсии, литературные конкурсы и вечера проходят в муниципальных образования Ростовской области в честь 110-летия со дня рождения донского писателя Виталия Закруткина, которое отмечается во вторник, сообщил журналистам губернатор региона Василий Голубев.

"Произведения нашего земляка В.Закруткина – простые, искренние, глубокие - воспитывают патриотизм, показывают духовную красоту людей и казачьей культуры. Виталий Александрович горячо любил донскую землю, и не только прославлял ее своими произведениями, но и многое сделал для земляков-станичников", - сказал В.Голубев.

Праздничные мероприятия в рамках юбилея писателя начались еще осенью прошлого года, но их основная часть проходит в настоящее время. При этом, они организованы не только в станице Кочетовская Семикаракорского района, в которой жил и работал В.Закруткин: выставки и литературные встречи проводятся в Ростовском областном музее краеведения и Донской государственной публичной библиотеке в Ростове-на-Дону.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Юг" в управлении информационной политики правительства Ростовской области, завершающим мероприятием в программе празднования юбилея писателя станет музыкально-литературный праздник "Закруткинская весна", который проводится в регионе ежегодно.

По словам собеседника агентства, в этом году в концертной программе фестиваля запланированы выступления ансамбля песни и танца "Легенда" Ростовского областного дома народного творчества и государственного академического ансамбля песни и пляски донских казаков имени Анатолия Квасова.

Как сообщалось ранее, в 2017 году Ростовский театра драмы им.М.Горького представил к 72-летию Победы в Великой Отечественной войне премьеру спектакля по одноименному произведению В.Закруткина "Матерь человеческая". Этим спектаклем театр завершил работу над "донской театральной трилогией", куда ранее вошли постановки по романам "Тихий Дон" Михаила Шолохова, "Цыган" Анатолия Калинина.

В.Закруткин написал около 20 произведений, имел множество правительственных наград, в том числе и военных. Его романы "Сотворение мира" и повесть "Матерь человеческая" переведены на множество языков мира. В 1975 году повесть "Матерь человеческая" была экранизирована.

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