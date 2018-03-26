Мальчик, выпрыгнувший из ТЦ в Кемерово во время пожара, пришел в себя, сообщила Скворцова

27.03.18 10:55

© РИА Новости. Александр Кряжев

27 марта. Interfax-Russia.ru - Одиннадцатилетний мальчик, выпрыгнувший с 4 этажа при пожаре в торгово-развлекательном центре в Кемерово, пришел в себя, он отключен от аппарата искусственного дыхания, сообщила журналистам глава Минздрава России Вероника Скворцова.

"Пострадавший в результате пожара в городе Кемерово ребенок 11 лет пришел в сознание. Он переведён на самостоятельное дыхание. Общается, рассказывает о случившемся. Самостоятельно поел", - сказала министр.

По данным компьютерной томографии, отмечен регресс патологических нарушений, отметила она.