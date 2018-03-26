Московские аэропорты в условиях снегопада работают в штатном режиме

27.03.18 10:58

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

27 марта. Interfax-Russia.ru - Сильный снегопад не повлиял на работу московских аэропортов, сообщили "Интерфаксу" в авиадиспетчерских службах.

"Аэропорты работают штатно. Все взлеты и посадки осуществляются без длительных задержек свыше двух часов по метеоусловиям. Аэродромные службы оснащены всем необходимым, чтобы противостоять стихии. На аэродромах сформирован достаточный запас реагентов. Взлетно-посадочные полосы и рулежки регулярно чистятся от снега, а самолеты обрабатываются против обледенения", - сказал он.

По данным сервиса "Яндекс.Расписание", во вторник днем в московских аэропортах "Домодедово" и "Шереметьево" задержаны по семь рейсов, восемь рейсов из "Домодедово" отменены.