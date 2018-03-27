Псковские пограничники пресекли контрабанду 90 тыс. сигарет в грузовом составе

27.03.18 11:11

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

27 марта. Interfax-Russia.ru - Псковские пограничники пресекли попытку контрабанды 90 тыс. сигарет в железнодорожном пункте пропуска через государственную границу "Себеж", сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ по Псковской области.

В ходе осмотра прибывшего в пункт пропуска грузового состава настороженность специалистов вызвал один из конструктивных элементов локомотива.

"При более тщательном его осмотре с использованием технических средств в днище шахты холодильной установки пограничники обнаружили скрытые от глаз коробки, завернутые в плотные темные полиэтиленовые пакеты. Из них были извлечены порядка 90 тыс. сигарет, общая оценочная стоимость которых превысила 340 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Табачные изделия переданы специалистам таможенной службы для проведения экспертизы и принятия правового решения. Устанавливаются лица, причастные к противоправной деятельности.