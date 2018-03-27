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27.03.18 11:14
Бесплатные спектакли покажут в НАО в рамках акции к Международному дню театра
Акция пройдет в Нарьян-Маре, Тельвиске, Великовисочном, Каратайке и Неси.
"В этот день девять театральных коллективов региона приглашают зрителей на спектакли, театрализованные представления: классические и этнические, для детей и взрослых, сказочные, музыкальные и философские", - говорится в сообщении.
В рамках акции во вторник будет показано 11 спектаклей, среди которых "Укрощение строптивой", постановка по мотивам сказок Г.Х.Андерсена, а также музыкальные спектакли и капустники.
Как отмечает пресс-служба, все спектакли будут бесплатными, за исключением премьеры спектакля "Снежная королева" театра Творецкого в ДК "Арктика".
В Нарьян-Маре спектакли будут идти в течение всего дня, с 11 до 21 часа во Дворце культуры "Арктика", ДЮЦ "Лидер" и Ненецком аграрно-экономическом техникуме имени В.Г. Волкова.
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