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27.03.18 11:17
Места массового пребывания людей в Санкт-Петербурге дополнительно проверят
"Я думаю, что нам необходимо сделать соответствующие выводы. Вчера я дал поручение Главному управлению МЧС по Санкт-Петербургу провести самую тщательную проверку торгово-развлекательных центров города. Но надо смотреть шире, поэтому я поручаю всем профильным комитетам и администрациям районов в самое кратчайшее время проверить все места массового пребывания людей, в первую очередь детей, на предмет соблюдения противопожарной безопасности. Это детские сады, школы, учебные заведения дополнительного образования, поликлиники, больницы, театральные, концертные залы", - сказал губернатор во вторник на заседании городского правительства.
Проверки пройдут в течение недели.
"Трагедия, которая произошла, говорит о необходимости более жесткого контроля за соблюдением противопожарной безопасности, антитеррористической защищенности объектов массового пребывания людей, в первую очередь детей", - сказал Полтавченко.
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