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27.03.18 11:24

Калужский градоначальник ушел в отставку по собственному желанию

© РИА Новости. Григорий Сысоев
27 марта. Interfax-Russia.ru - Калужская городская дума во вторник приняла отставку калужского градоначальника Константина Горобцова, он ушел с поста по собственному желанию, сообщил корреспондент "Интерфакса" с внеочередного заседания гордумы.

К.Горобцов назначен заместителем губернатора региона. Он будет курировать социальный блок.

"Я сегодня нахожусь на должности последний день, но не считаю, что это грустная нота. Мы будем работать вместе, многое еще не сделано. Хочу сказать спасибо, что весь этот срок мне были нужен каждый из вас, мне помогала ваша деятельность", - попрощался с сотрудниками горуправы и депутатами уже бывший городской голова К.Горобцов.

Константин Горобцов руководил Калугой с апреля 2015 года сначала в должности исполняющего обязанности, а затем и в качестве полноправного городского головы.

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