Сбор средств для семей погибших и пострадавших при пожаре в торговом центре начался в Кузбассе

27.03.18 11:41

© РИА Новости. Илья Питалев

27 марта. Interfax-Russia.ru - Администрация Кемеровской области начала сбор средств для семей погибших и пострадавших в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Реквизиты для зачисления безвозмездных перечислений в областной бюджет в целях оказания помощи гражданам в связи с крупным пожаром, произошедшим 25 марта в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове:

ИНН 4200000630

КПП 420501001

ОКОНХ 97410

ОКПО 02286354

ОКТМО 32701000

БИК 043207001

р/с 40101810400000010007

Отделение Кемерово г. Кемерово

УФК по Кемеровской области (Главное финансовое управление Кемеровской области)

БК в поле 104 платежного поручения 855 2 07 02030 02 0018 180

Назначение платежа: "Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации (для оказания материальной помощи пострадавшим в связи с пожаром в ТРЦ "Зимняя вишня")".