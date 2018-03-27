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27.03.18 11:46
Российских дипломатов решили выслать уже 23 государства
Решение о выдворении российских дипломатов приняли 16 стран Европейского союза, а также США, Канада, Албания, Македония, Норвегия, Украина и Австралия.
Так, власти ФРГ, Франции и Польши решили выслать по четыре российских дипломата. Италия, Нидерланды, Дания и, Испания - по два дипломата. Швеция, Финляндия, Венгрия, Хорватия и Румыния объявили, что высылают по одному дипломату. Чехия высылает трех дипломатов РФ.
В свою очередь Литва решила выслать трех российских дипломатов. Кроме этого, Латвия приняла решение о высылке второго секретаря российского посольства, а Эстония высылает атташе посольства Российской Федерации по обороне.
Таким образом, с территории государств ЕС высылаются 33 российских дипломата.
Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле. При этом представитель госдепа Хизэр Нойерт подчеркнула, что 12 человек являются оперативными сотрудниками российской разведки.
Канада также сообщила о высылке четырех дипломатов РФ. Также о высылке двух российских дипломатов объявили в МИД Албании, одного - в МИД Норвегии и еще одного - в МИД Македонии.
Президент Украины Петр Порошенко сообщил о выдворении 13 российских дипломатов.
Последней на данный момент страной, объявившей о высылке российских дипломатов, стала Австралия. В совместном заявлении премьер-министра Австралии Малколма Тернбулла и министра иностранных дел Джули Бишоп отмечается, что два высылаемых российских дипломата являются незаявленными сотрудниками разведки.
Вместе с дипломатами, высылаемыми из стран ЕС, иностранные государства заявили на этой неделе о выдворении всего 116 российских дипломатов. Следует отметить, что ранее британские власти, возложившие на Россию вину за отравление в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, выслали из Великобритании 23 российских дипломатов.
С учетом мер Лондона, таким образом, с начала расследования инцидента с отравлением с С.Скрипаля, зарубежные государства заявили о выдворении 139 российских дипломатов.
Власти Ирландии, тем не менее, пока что заявляли лишь о намерении рассмотреть возможность высылки российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией.
Власти Исландии не стали высылать дипломатов, однако объявили дипломатический бойкот Чемпионату мира по футболу. Кроме того, МИД страны сообщил, что "весь двусторонний диалог на высшем уровне с Россией на сегодняшний день приостановлен".
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