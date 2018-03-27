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27.03.18 12:00
Черную икру на 750 тыс. рублей нашла полиция в брошенном внедорожнике в Астраханской области
"Накануне на автодороге "Лесное - Забурунное - Вышка" сотрудники полиции заметили, как в нескольких сотнях метров от них остановился внедорожник. Водитель оставил машину на обочине и пошел пешком. Инспекторы догнали его и посоветовали не бросать машину, однако мужчина заявил, что внутри нет ничего дорогостоящего", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что полицейским такое поведение показалось подозрительным. Патрульные подошли к автомобилю и, заглянув в салон через окна, заметили пять черных пакетов. Инспекторы догнали автовладельца и попросили его показать их содержимое.
"Водитель перевозил более 18 кг черной икры и около трех кг осетра без каких-либо сопроводительных документов. Заметив наряд ДПС, он решил бросить внедорожник", - сообщил сотрудник пресс-службы.
Исследование показало, что рыба была добыта с помощью запрещенных орудий, подчеркнул он.
Дело возбуждено по ч.1 ст. 258.1 УК РФ (незаконная добыча и оборот водных биологических ресурсов).
По данным информированного источника, ориентировочная стоимость изъятой черной икры и рыбы составляет 750 тыс. рублей.
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