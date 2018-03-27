Вице-премьер правительства Ставрополья, курирующий экономразвитие региона, ушел в отставку

27.03.18 12:09

© РИА Новости. Антон Денисов

27 марта. Interfax-Russia.ru - Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров принял отставку заместителя председателя правительства Ставропольского края Андрея Мурги, сообщается на сайте главы региона.

"Куратор экономического блока в краевом кабинете министров А.Мурга написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию", - говорится в сообщении.

А.Мурга был депутатом думы Ставрополья пятого созыва, президентом Торгово-промышленной палаты края, депутатом Госдумы. С мая 2015 по август 2017 года возглавлял министерство экономического развития края. С августа 2017 год занимал пост заместителя председателя правительства региона.

Ранее сообщалось, что СКР возбудил дело против первого заместителя министра экономического развития Ставропольского края Елены Кильпы, подозреваемой в 10-кратном завышении стоимости госконтракта (ч.1 ст.285 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РФ).

По данным следствия, в декабре 2015 года чиновница от имени министерства заключила госконтракт с одним из предприятий на оказание услуг по созданию медиа-контента для продвижения продукции товаропроизводителей Ставропольского края.

"Впоследствии подозреваемая, стремясь скрыть некачественное исполнение работ по госконтракту, без проведения экспертизы подписала акт сдачи-приемки услуг на сумму более 9,9 млн рублей. При этом рыночная стоимость фактически проведенной работы по созданию медиа-контента составила 950 тыс. рублей", - пояснялось ранее в сообщении СКР.