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27.03.18 12:11
Двух предполагаемых агентов украинских спецслужб будут судить в Севастополе
"Дело поступило в суд, будет рассмотрено в закрытом режиме", - сказал "Интерфаксу" представитель суда во вторник.
ФСБ РФ 9 ноября 2016 года заявила о задержании трех участников диверсионно-террористической группы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, планировавших, по данным российской спецслужбы, диверсии на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения Крыма: Дмитрия Штыбликова, А.Бессарабова и В.Дудки.
По данным ФСБ, у них были изъяты оружие и боеприпасы, средства спецсвязи, а также карты-схемы объектов предполагаемых диверсий.
Минобороны Украины отрицало, что арестованные являются его сотрудниками.
Севастопольский горсуд в ноябре 2017 года приговорил Д.Штыбликова, который пошел на сделку со следствием, к пяти годам заключения и штрафу в 200 тысяч рублей. В срок был зачтен год, проведенный под стражей во время следствия.
А.Штыбликов признан виновным по статьям Уголовного кодекса РФ "незаконное хранение оружия" и "приготовление к диверсии, совершенное организованной группой".
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