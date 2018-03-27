Двух предполагаемых агентов украинских спецслужб будут судить в Севастополе

27.03.18 12:11

© РИА Новости. Андрей Старостин

27 марта. Interfax-Russia.ru - Следственный отдел управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю передал в Севастопольский городской суд дело Алексея Бессарабова и Владимира Дудки, которые, по версии спецслужбы, готовили диверсии на полуострове по заказу украинских разведчиков.

"Дело поступило в суд, будет рассмотрено в закрытом режиме", - сказал "Интерфаксу" представитель суда во вторник.

ФСБ РФ 9 ноября 2016 года заявила о задержании трех участников диверсионно-террористической группы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, планировавших, по данным российской спецслужбы, диверсии на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения Крыма: Дмитрия Штыбликова, А.Бессарабова и В.Дудки.

По данным ФСБ, у них были изъяты оружие и боеприпасы, средства спецсвязи, а также карты-схемы объектов предполагаемых диверсий.

Минобороны Украины отрицало, что арестованные являются его сотрудниками.

Севастопольский горсуд в ноябре 2017 года приговорил Д.Штыбликова, который пошел на сделку со следствием, к пяти годам заключения и штрафу в 200 тысяч рублей. В срок был зачтен год, проведенный под стражей во время следствия.

А.Штыбликов признан виновным по статьям Уголовного кодекса РФ "незаконное хранение оружия" и "приготовление к диверсии, совершенное организованной группой".