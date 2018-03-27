Власти Крыма нашли землю под игорную зону

27.03.18 12:19

© РИА Новости. Александр Полегенько

27 марта. Interfax-Russia.ru - Игорная зона будет создана на юге Крымского полуострова в районе поселка Кацивели (так называемая Большая Ялта), проектом готов заняться крупный оператор, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов журналистам во вторник в Симферополе.

"Это участок в Кацивели, сейчас идет формирование законодательной базы, будут проведены общественные слушания. Со всеми органами государственной власти проговорено. Есть крупный оператор, который готов зайти на эту сферу. Предварительно срок ввода в эксплуатацию объектов казино - конец 2019 года", - сказал С.Аксенов, не уточнил название компании - будущего оператора игорной зоны.

По словам С.Аксенова, презентация проекта будет проведена, скорее всего, в рамках Ялтинского международного экономического форума в апреле. "Будет показано, как это будет выглядеть, что это будет", - отметил глава Крыма.