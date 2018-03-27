Оттепель вернется в Москву с пятницы

27.03.18 12:22

© РИА Новости. Владимир Сергеев

27 марта. Interfax-Russia.ru - В ближайшие несколько дней в Москве сохранится погода со среднесуточными значениями температур ниже климатической нормы, а оттепели в дневные часы вновь ожидаются с 30 марта, сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре России во вторник.

"Согласно многолетним значениям климатическая весна в Москве наступает с 27 марта, после которого среднесуточные значения становятся выше 0 градусов, но пока морозы задержатся в столице. Положительные значения температуры днем ожидаются с пятницы", - сказал собеседник агентства.

Так, в ночь на среду и четверг столбики термометров будут опускаться до отметки минус 10-12 градусов, днем в среду от 0 до минус 2 градусов, в четверг - около 0 градусов. В пятницу днем потеплеет до 1-3 градусов тепла, в субботу - до 1-6 градусов, а в воскресенье воздух может прогреться до плюс 7 градусов.

Пока среднесуточная температура в марте отстает от нормы почти на 3 градуса.

По предварительным прогнозам синоптиков, до конца марта значительных осадков не ожидается, при этом в первые три дня апреля может выпасть до 24 мм осадков, что составляет 55% месячной нормы.