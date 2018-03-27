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27.03.18 12:35

Глава Крыма обещает юридическую помощь морякам задержанного Украиной крымского сейнера

© РИА Новости. Владимир Федоренко
27 марта. Interfax-Russia.ru - Задержание украинскими пограничниками крымского судна "Норд" под флагом России в Азовском море является незаконным, власти Крыма возмущены инцидентом и готовы оказать 10 российским морякам юридическую помощь, заявил глава республики Сергей Аксенов.

"Мы контактируем с (российскими - ИФ) пограничниками, организовываем юридическую помощь, связываемся с родственниками моряков. Проблема известна. Негодяйски поступили, рыболовецкое судно задержано и доставлено в Бердянск (город на Украине - ИФ). Крымчан не бросим без поддержки! Борьба идет. Уже министерство иностранных дел Российской Федерации в курсе", - сказал С.Аксенов журналистам во вторник в Симферополе.

Как сообщалось, Госпогранслужба Украины 25 марта задержала российское рыболовецкое судна. На членов команды судна составлены документы по статье 204-2 КУоАП Украины, а в отношении капитана судна в СБУ направлено уведомление по статье 332-1 УК (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины). Все моряки находятся на борту судна в порту Бердянска.

Судовладельцем "Норда" является небольшое предприятие в Керчи - производственный кооператив "Рыболовецкий колхоз имени Первого мая".

По его заявлению, сотрудники пограничной службы Украины отключили и изъяли автоматическую идентификационную систему судна.

Пока сейнер находится на автономном снабжении. Запасов еды на судне хватит на трое суток, воды - на шесть, топлива - на пять. В трюме более 5 тонн кильки, она может испортиться.

"На запрос капитана судна о снабжении продуктами питания, питьевой водой, топливом и подключении судна к береговой системе электроподачи, украинская сторона разъяснений не дала", - отмечается в информации судовладельца.

"Норд" построен в 1989 году, это маломерный рыболовный сейнер.

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