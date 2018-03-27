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27.03.18 12:47
Министром экономического развития Калужской области назначен Илья Веселов
"Временно исполняющим обязанности главы администрации Боровского района назначен Николай Калиничев, ранее работавший заместителем губернатора области (курировал социальный блок)", - отмечается в сообщении пресс-службы.
Как сообщалось, возглавлявший министерство экономического развития Дмитрий Разумовский назначен и.о. городского головы Калуги, а градоначальник Константин Горобцов будет заместителем губернатора области.
Илья Веселов родился 30 июля 1983 года в Калуге. Окончил гимназию №24 Калуги, факультет "Государственное и муниципальное управление" Северо-Западной академии государственной службы. C 2016 года назначен заместителем министра экономического развития Калужской области, начальником управления инвестиций. С ноября 2016 возглавлял администрацию Боровского района региона.
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