Развитие IT дает возможность сокращать число госслужащих, считают в Минфине

27.03.18 13:01

© РИА Новости. Руслан Кривобок

27 марта. Interfax-Russia.ru - Развитие IT дает возможность сокращать численность государственных служащих, особая роль в этом процессе отводится Федеральному Казначейству, заявил на коллегии Минфина РФ глава министерства Антон Силуанов.

"Предусматриваем реализацию мер по росту эффективности самих органов государственного управления, повышению производительности их труда. При современных уровнях информатизации есть потенциал сокращения количества госслужащих", - сказал он.

"Федеральному Казначейству поставлена задача стать единой централизованной бухгалтерией для всех федеральных органов власти. Только эта норма позволит высвободить избыточные трудовые и денежные ресурсы", - отметил министр.