Двух начальников отделов полиции в ХМАО задержали по подозрению во взяточничестве

27.03.18 13:05

© РИА Новости. Алексей Филиппов

27 марта. Interfax-Russia.ru - Уголовное дело возбуждено в отношении начальника отдела МВД Нефтеюганска Николая Плаксина и начальника отдела организации применения административного законодательства УМВД по ХМАО Романа Недыба, сообщает следственное управление СКР по региону.

Уголовные дела в отношении подозреваемых возбуждены по п.п. "а, в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору) на основании материалов регионального управления ФСБ России по Тюменской области, говорится в сообщении, размещенном на сайте СУ СКР во вторник

По версии следствия, подозреваемые в 2016-2017 годах получали от жителя Нефтеюганска взятки и услуги имущественного характера, а взамен покрывали его бизнес по реализации контрафактного алкоголя.

"В служебных кабинетах и по месту жительства фигурантов проведены обыски, в ходе которых изъяты предметы и документы", - говорится в сообщении.

Подозреваемые задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

При этом на сайте УМВД по ХМАО сообщается, что ведомство проводит проверку по данному факту.

"Назначена служебная проверка с целью установления всех обстоятельств произошедшего. В случае подтверждения вины правоохранители будет уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам", - говорится в сообщении на сайте регионального УМВД.