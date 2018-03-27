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27.03.18 13:13
Министром сельского хозяйства Дагестана назначен экс-секретарь Совбеза региона
Ранее эту должность в качестве врио занимал Керимхан Абасов.
Как сообщалось, 6 октября В.Васильев отправил в отставку правительство региона, все руководители министерств и ведомств остались на своих должностях в качестве временно исполняющих обязанности.
А.Абдулмуслимов прошел путь от зоотехника Хасавюртовского межрайплеменного предприятия до работника управления Федеральной налоговой полиции России по РД.
С 2003 по 2014 годы возглавлял оперативно-розыскной отдел по выявлению налоговых и экономических преступлений, затем стал начальником отдела - заместителем начальника управления по налоговым преступлениям министерства внутренних дел по республике. После - заместитель начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РД.
В 2014 году назначен начальником управления общественной безопасности, противодействия коррупции и взаимодействия с правоохранительными органами администрации Махачкалы. С ноября 2016 года - секретарь Совета безопасности Дагестана.
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