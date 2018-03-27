Министром сельского хозяйства Дагестана назначен экс-секретарь Совбеза региона

27.03.18 13:13

© РИА Новости. Руслан Кривобок

27 марта. Interfax-Russia.ru - Врио главы Дагестана Владимир Васильев назначил министром сельского хозяйства и продовольствия республики Абдулмуслима Абдулмуслимова, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе администрации главы региона.

Ранее эту должность в качестве врио занимал Керимхан Абасов.

Как сообщалось, 6 октября В.Васильев отправил в отставку правительство региона, все руководители министерств и ведомств остались на своих должностях в качестве временно исполняющих обязанности.

А.Абдулмуслимов прошел путь от зоотехника Хасавюртовского межрайплеменного предприятия до работника управления Федеральной налоговой полиции России по РД.

С 2003 по 2014 годы возглавлял оперативно-розыскной отдел по выявлению налоговых и экономических преступлений, затем стал начальником отдела - заместителем начальника управления по налоговым преступлениям министерства внутренних дел по республике. После - заместитель начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РД.

В 2014 году назначен начальником управления общественной безопасности, противодействия коррупции и взаимодействия с правоохранительными органами администрации Махачкалы. С ноября 2016 года - секретарь Совета безопасности Дагестана.