Путин объявил в РФ траур 28 марта в связи с пожаром в Кемерово

27.03.18 13:31

© РИА Новости. Александр Кряжев

27 марта. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении траура в среду, 28 марта в связи с гибелью людей в результате пожара в торгово-развлекательном центре в Кемерово, сообщила пресс-служба Кремля.

"В результате пожара произошедшего 25 марта 2018 года в Кемерово, имеются многочисленные жертвы и пострадавшие. Выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, постановляю: объявить 28 марта 2018 года Днем траура в РФ; в День траура на всей территории страны приспустить государственные флаги РФ; предложить учреждениям культуры и телерадиокомпаниям отменить развлекательные мероприятия и передачи в день траура; правительству РФ совместно с органами государственной власти субъектов РФ принять необходимые меры по оказании помощи семьям погибших и пострадавшим", - гласит указ.

Указ вступает в силу со дня его подписания.