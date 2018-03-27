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27.03.18 13:36
Спрос иностранных болельщиков на авиабилеты в Саранск вырос в 200 раз
"Такая динамика связана с эффектом низкой базы, поскольку в обычное время иностранные туристы почти не проявляют интереса к поездкам в этот город", - отметили в пресс-службе.
В Саранске пройдут четыре групповых матча ЧМ-2018 - между Перу и Данией, Колумбией и Японией, Ираном и Португалией, Панамой и Тунисом.
В общей сложности спрос на авиабилеты в Россию на период ЧМ-2018 вырос более чем в 12 раз. Наибольший интерес иностранные болельщики проявили к поездкам в Москву (+1467%), Санкт-Петербург (+730%), Сочи (+4723%), а также Екатеринбург (+1789%) и Казань (+1767%).
По данным пресс-службы, больше всего иностранцев приедет в Россию из Германии, США, Дании, Швеции, Испании и Великобритании. "Кроме того, интерес к поездкам в нашу страну в дни ЧМ-2018 из Марокко вырос в 13 раз, из Перу - в 10, многократный рост показали Египет и Колумбия", - рассказали в Momondo.
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