Коммунальная авария, оставившая без тепла и горячей воды 5,5 тыс. жителей Пермского края, ликвидирована

27.03.18 13:42

© РИА Новости. Вадим Жернов

27 марта. Interfax-Russia.ru - Аварийные бригады устранили коммунальную аварию в Соликамске (Пермский край), где из-за порыва трубопровода 5,5 тыс. жителей остались без теплоснабжения и горячего водоснабжения, сообщается на сайте региональной службы по тарифам (РСТ) Пермского края во вторник.

Около 12:00 ремонтные работы были завершены, теплоснабжение жителей Соликамска восстановлено.

По данным РСТ, порыв произошел в тепловой камере на магистральном трубопроводе диаметром 263 мм. Под отключение, по последним данным, попали 18 многоквартирных домов, в которых проживают 5,5 тыс. человек, а также два детсада и школа.

"Школа в настоящий момент на каникулах. Детские сады утром приняли детей, но известили родителей, что их нужно забрать пораньше", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, из-за коммунальной аварии на сетях муниципального унитарного предприятия "Теплоэнерго" в Соликамске утром во вторник без тепла и горячего водоснабжения остались около 20 многоквартирных домов, два детсада, школа N9 и местный торговый центр.

В зону отключения попали дома на улицах Сильвинитовая, Преображенского, проспекте Ленина и Красном бульваре (микрорайон "Клестовка").