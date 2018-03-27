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27.03.18 13:42
Коммунальная авария, оставившая без тепла и горячей воды 5,5 тыс. жителей Пермского края, ликвидирована
Около 12:00 ремонтные работы были завершены, теплоснабжение жителей Соликамска восстановлено.
По данным РСТ, порыв произошел в тепловой камере на магистральном трубопроводе диаметром 263 мм. Под отключение, по последним данным, попали 18 многоквартирных домов, в которых проживают 5,5 тыс. человек, а также два детсада и школа.
"Школа в настоящий момент на каникулах. Детские сады утром приняли детей, но известили родителей, что их нужно забрать пораньше", - отмечается в сообщении.
Как сообщалось, из-за коммунальной аварии на сетях муниципального унитарного предприятия "Теплоэнерго" в Соликамске утром во вторник без тепла и горячего водоснабжения остались около 20 многоквартирных домов, два детсада, школа N9 и местный торговый центр.
В зону отключения попали дома на улицах Сильвинитовая, Преображенского, проспекте Ленина и Красном бульваре (микрорайон "Клестовка").
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