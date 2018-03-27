Четверо юнармейцев, попавших в ДТП в Забайкалье, госпитализированы в краевую клиническую больницу

27.03.18 13:51

© РИА Новости. Александр Кондратюк

27 марта. Interfax-Russia.ru - Четверо из семерых детей, которые пострадали в аварии по пути на экскурсию на военный полигон Цугол, госпитализированы в краевую клиническую больницу в Чите, сообщает главный штаб всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения "Юнармия".

"За их состоянием наблюдают врачи, жизни детей ничего не угрожает, остальные получили незначительные ушибы и ссадины и после медицинского осмотра отправлены домой", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, из-за сложных погодных условий водитель микроавтобуса не справился с управлением на скользкой трассе "Чита-Забайкальск" и съехал в кювет. Всего в микроавтобусе находились 7 детей. Водитель прошел медицинское освидетельствование, в его крови алкоголь не обнаружен.