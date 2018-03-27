Последний сеанс: следователи выясняют, кто и зачем запер двери в кинозалах в "Зимней Вишне"
  
ЗОЖ-маркировка: Минздрав придумал маркировку для полезных продуктов питания
   
ЕС и США ответят: Москва готовит ответ на масштабную высылку дипломатов
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
25.01.18   14:28

06.12.17   10:49

22.11.17   16:46
 
Главные события
27.03.18 13:59

Власти Ингушетии приглашают блогеров на "Прогулку по облакам"

© РИА Новости. Саид Царнаев
27 марта. Interfax-Russia.ru - Власти Ингушетии разработали для авторов популярных аккаунтов российского сегмента соцсетей экскурсию по достопримечательностям республики в рамках форума, главным событием которой станет путешествие по горному Джейрахскому району, сообщили во вторник агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе постпредства региона в Москве.

"Организаторы Всероссийского форума блогеров "BlogING-2018", который пройдет в апреле в Ингушетии, обнародовали подробную программу мероприятия. Главным событием форума станет "Прогулка по облакам" - высокогорное путешествие по Джейрахскому району с праздничным застольем на вершине Столовой горы "Маьт-лоам", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в первый день форума гостей ожидает встреча с главой региона Юнус-Беком Евкуровым за чашкой чая в его резиденции в Магасе, а также экскурсия к стометровой Башне Согласия, с которой открывается красивейшая панорама на столицу Ингушетии.

Вечером участников форума ждут катания на коньках в ледовом дворце спорта "Магас" им. Берда Евлоева в Назрани.

В программе второго дня форума - посещение красивейших мест Джейрахской долины, масштабная экскурсия по малонаселенным горным поселениям.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Юг" заместитель председателя правительства региона - постоянный представитель Ингушетии в Москве Алихан Цечоев, являющийся одним из организаторов мероприятия, это будет настоящее путешествие. Участники увидят Таргимскую долину, ущелья рек Армхи и Асса, где сосредоточено множество культурно-исторических памятников.

"Блогеры посетят замковый комплекс Вовнушки, увидят одни из древнейших на территории России христианских храмов - Алби-Ерды и Тхаба-Ерды, а также архитектурные комплексы Хамхи, Таргим и Эгикал", - сказал А.Цечоев.

Он отметил, что во время экскурсии участников ждут мастер-классы по приготовлению ингушских национальных блюд, примерка национальных костюмов, ингушские танцы и песни в компании с артистами республики, а также ужин на вершине горы "Маьт-лоам".

По данным пресс-службы постпредства, форум "BlogING-2018" с участием порядка 50 ведущих блогеров российского сегмента социальных сетей проводится по инициативе главы Ингушетии. Мероприятие призвано собрать авторов популярных аккаунтов российского сегмента социальных сетей, которые не равнодушны к перемене мест, впечатлениям и зрелищам и ищут вдохновение в необычных локациях.

Форум пройдет с 24 по 26 апреля на нескольких площадках республики. К участию допускаются блогеры со следующими характеристиками акканутов: ВКонтакте - 450 тыс. подписчиков, Youtube - 300 тыс. подписчиков, Instagram - 150 тыс. подписчиков, Telegram - 100 тыс. подписчиков.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  27.03.18 16:57
В центре Москвы вспоминают жертв пожара в Кемерово
.
  27.03.18 12:22
Оттепель вернется в Москву с пятницы
.
  27.03.18 11:10
В Москве привлекут экологических волонтеров на ЧМ по футболу
.
  27.03.18 10:58
Московские аэропорты в условиях снегопада работают в штатном режиме
.
  27.03.18 09:33
Москву вновь засыпало снегом
.
  26.03.18 15:26
Собянин ответит на вопросы москвичей в прямом эфире телеканала "ТВ Центр"
.
  26.03.18 15:17
Открыты новые общежития базы Росгвардии в столичном районе Строгино
.
  26.03.18 14:08
Выставка о творчестве Рембрандта и его современников откроется в Москве 28 марта
.
  26.03.18 12:35
Зима не собирается покидать Москву в последнюю неделю марта
.
  26.03.18 11:10
Дворы-дачи появятся у домов на западе Москвы


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket