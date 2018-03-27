Власти Ингушетии приглашают блогеров на "Прогулку по облакам"

27.03.18 13:59

© РИА Новости. Саид Царнаев

27 марта. Interfax-Russia.ru - Власти Ингушетии разработали для авторов популярных аккаунтов российского сегмента соцсетей экскурсию по достопримечательностям республики в рамках форума, главным событием которой станет путешествие по горному Джейрахскому району, сообщили во вторник агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе постпредства региона в Москве.

"Организаторы Всероссийского форума блогеров "BlogING-2018", который пройдет в апреле в Ингушетии, обнародовали подробную программу мероприятия. Главным событием форума станет "Прогулка по облакам" - высокогорное путешествие по Джейрахскому району с праздничным застольем на вершине Столовой горы "Маьт-лоам", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в первый день форума гостей ожидает встреча с главой региона Юнус-Беком Евкуровым за чашкой чая в его резиденции в Магасе, а также экскурсия к стометровой Башне Согласия, с которой открывается красивейшая панорама на столицу Ингушетии.

Вечером участников форума ждут катания на коньках в ледовом дворце спорта "Магас" им. Берда Евлоева в Назрани.

В программе второго дня форума - посещение красивейших мест Джейрахской долины, масштабная экскурсия по малонаселенным горным поселениям.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Юг" заместитель председателя правительства региона - постоянный представитель Ингушетии в Москве Алихан Цечоев, являющийся одним из организаторов мероприятия, это будет настоящее путешествие. Участники увидят Таргимскую долину, ущелья рек Армхи и Асса, где сосредоточено множество культурно-исторических памятников.

"Блогеры посетят замковый комплекс Вовнушки, увидят одни из древнейших на территории России христианских храмов - Алби-Ерды и Тхаба-Ерды, а также архитектурные комплексы Хамхи, Таргим и Эгикал", - сказал А.Цечоев.

Он отметил, что во время экскурсии участников ждут мастер-классы по приготовлению ингушских национальных блюд, примерка национальных костюмов, ингушские танцы и песни в компании с артистами республики, а также ужин на вершине горы "Маьт-лоам".

По данным пресс-службы постпредства, форум "BlogING-2018" с участием порядка 50 ведущих блогеров российского сегмента социальных сетей проводится по инициативе главы Ингушетии. Мероприятие призвано собрать авторов популярных аккаунтов российского сегмента социальных сетей, которые не равнодушны к перемене мест, впечатлениям и зрелищам и ищут вдохновение в необычных локациях.

Форум пройдет с 24 по 26 апреля на нескольких площадках республики. К участию допускаются блогеры со следующими характеристиками акканутов: ВКонтакте - 450 тыс. подписчиков, Youtube - 300 тыс. подписчиков, Instagram - 150 тыс. подписчиков, Telegram - 100 тыс. подписчиков.