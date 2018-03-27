Тульским студентам выплатят 25 тыс. рублей при рождении ребенка

27.03.18 14:03

© РИА Новости. Евгений Биятов

27 марта. Interfax-Russia.ru - В Тульской области для улучшения демографической ситуации введены дополнительные меры поддержки молодых семей и студентов при рождении первого ребенка, сообщила пресс-служба облправительства со ссылкой на заместителя председателя правительства региона Марину Левину.

"В Тульской области с учетом специфики региона разработан комплекс дополнительных мер поддержки молодых семей, в том числе при рождении первого ребенка. Предполагается, что он позволит усилить поддержку молодых семьей, прежде всего, стимулировать первые рождения у женщин в возрасте до 25 лет и в студенческих семьях", - цитирует пресс-служба М.Левину.

В частности, в регионе предлагается ввести ежемесячную выплату в размере 9 тыс. рублей на первого ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет семьям, имеющим среднедушевой доход не выше прожиточного минимума трудоспособного населения и при условии, что ребенок не обеспечен местом в яслях.

Также планируется ввести целевую единовременную выплату на ребенка семьям студентов в размере 25 тыс. рублей (на приобретение детской кроватки, коляски, товаров первой необходимости по уходу за новорожденным).

Кроме того, предусматривается создание условий для возобновления трудовой деятельности женщин, находящихся в декретном отпуске; введение дополнительных мер поддержки на предприятиях.

Заместитель председателя правительства региона отметила, что планируется внедрение службы социального помощника для студенческих семей, развитие службы семейного консультирования на базе Кризисного центра помощи женщинам, а также медиативных технологий.

"Комплекс дополнительных мер включает мероприятия и проекты, направленные на укрепление семьи, здоровья беременных женщин и профилактику абортов. Финансирование вновь вводимых мер поддержки будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных для министерства труда и социальной защиты Тульской области, с учетом усиления адресности предоставления мер социальной поддержки и повышения эффективности использования бюджетных средств", - добавила М.Левина.

В Тульской области в 2017 году родилось 13,35 тыс. малышей, что на 12,5% меньше уровня 2016 года.