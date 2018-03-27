Ловись, рыбка: в Азовском море задержаны крымские рыбаки
  
ЗОЖ-маркировка: Минздрав придумал маркировку для полезных продуктов питания
   
ЕС и США ответят: Москва готовит ответ на масштабную высылку дипломатов
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
25.01.18   14:28

06.12.17   10:49

22.11.17   16:46
 
Главные события
27.03.18 14:03

Тульским студентам выплатят 25 тыс. рублей при рождении ребенка

© РИА Новости. Евгений Биятов
27 марта. Interfax-Russia.ru - В Тульской области для улучшения демографической ситуации введены дополнительные меры поддержки молодых семей и студентов при рождении первого ребенка, сообщила пресс-служба облправительства со ссылкой на заместителя председателя правительства региона Марину Левину.

"В Тульской области с учетом специфики региона разработан комплекс дополнительных мер поддержки молодых семей, в том числе при рождении первого ребенка. Предполагается, что он позволит усилить поддержку молодых семьей, прежде всего, стимулировать первые рождения у женщин в возрасте до 25 лет и в студенческих семьях", - цитирует пресс-служба М.Левину.

В частности, в регионе предлагается ввести ежемесячную выплату в размере 9 тыс. рублей на первого ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет семьям, имеющим среднедушевой доход не выше прожиточного минимума трудоспособного населения и при условии, что ребенок не обеспечен местом в яслях.

Также планируется ввести целевую единовременную выплату на ребенка семьям студентов в размере 25 тыс. рублей (на приобретение детской кроватки, коляски, товаров первой необходимости по уходу за новорожденным).

Кроме того, предусматривается создание условий для возобновления трудовой деятельности женщин, находящихся в декретном отпуске; введение дополнительных мер поддержки на предприятиях.

Заместитель председателя правительства региона отметила, что планируется внедрение службы социального помощника для студенческих семей, развитие службы семейного консультирования на базе Кризисного центра помощи женщинам, а также медиативных технологий.

"Комплекс дополнительных мер включает мероприятия и проекты, направленные на укрепление семьи, здоровья беременных женщин и профилактику абортов. Финансирование вновь вводимых мер поддержки будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных для министерства труда и социальной защиты Тульской области, с учетом усиления адресности предоставления мер социальной поддержки и повышения эффективности использования бюджетных средств", - добавила М.Левина.

В Тульской области в 2017 году родилось 13,35 тыс. малышей, что на 12,5% меньше уровня 2016 года.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  27.03.18 16:57
В центре Москвы вспоминают жертв пожара в Кемерово
.
  27.03.18 12:22
Оттепель вернется в Москву с пятницы
.
  27.03.18 11:10
В Москве привлекут экологических волонтеров на ЧМ по футболу
.
  27.03.18 10:58
Московские аэропорты в условиях снегопада работают в штатном режиме
.
  27.03.18 09:33
Москву вновь засыпало снегом
.
  26.03.18 15:26
Собянин ответит на вопросы москвичей в прямом эфире телеканала "ТВ Центр"
.
  26.03.18 15:17
Открыты новые общежития базы Росгвардии в столичном районе Строгино
.
  26.03.18 14:08
Выставка о творчестве Рембрандта и его современников откроется в Москве 28 марта
.
  26.03.18 12:35
Зима не собирается покидать Москву в последнюю неделю марта
.
  26.03.18 11:10
Дворы-дачи появятся у домов на западе Москвы


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket