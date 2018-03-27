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27.03.18 14:05

В Вологодской области вводится карантин по гриппу и ОРВИ

© РИА Новости. Александр Кондратюк
27 марта. Interfax-Russia.ru - Карантин вводится в Вологодской области со вторника в связи с ростом уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ в муниципалитетах, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"В настоящее время отмечается повышение заболевания в отдельных муниципальных образованиях и в отдельных возрастных группах. Особенно это касается возрастных групп старше 15 лет, где отмечается превышение эпидпорогов на 62% , от 7 до 14 лет - на 39,5%. Сегодня произошло разобщение школьных коллективов в связи с весенними каникулами, тем не менее, для снижения темпов развития эпидемии главным санитарным врачом области принято предписание о ведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий. Проект постановления правительства области сейчас находится на согласовании в органах власти", - прокомментировал ситуацию заместитель начальника департамента здравоохранения Вологодской области Сергей Бутаков.

Ограничительные мероприятия включают традиционные меры профилактики: особый противоэпидемический режим в медицинских организациях, обеспечение аптечных и лечебных учреждений противовирусными препаратами, ношение медицинских масок, отмена массовых мероприятий, в том числе в образовательных учреждениях. Кроме того, должны быть усилены "утренние фильтры" в детских образовательных учреждениях. Если в классе или группе заболевает более 20% детей, будет проводиться частичное или полное приостановление учебного или воспитательного процесса в школах и детских садах.

Руководителям организаций рекомендовано соблюдение температурного режима в рабочих помещениях, исключение сквозняков, соблюдение режима проветривания, масочного режима персоналом, обслуживающим население (магазины, аптеки и др.); проведение текущей дезинфекции (влажной уборки с применением дезинфицирующих средств) в помещениях.

По данным регионального Роспотребнадзора, на прошлой неделе в Вологодской области зарегистрировано 15 142 случая гриппа и ОРВИ, специалисты отмечают превышение эпидемических порогов среди населения на 35,8%. При этом в пяти административных территориях отмечается превышение среднеобластного уровня заболеваемости - это Бабушкинский, Череповецкий, Междуреченский районы, города Вологда и Череповец.

Срок карантина будет зависеть от дальнейшего развития эпидемиологической ситуации. Управление Роспотребнадзора и региональный департамент здравоохранения мониторят ситуацию в ежедневном режиме.

Между тем, ранее во вторник старший научный сотрудник НИИ гриппа Игорь Никоноров сообщил журналистам, что в СЗФО наблюдается снижение заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом. "Как отмечают коллеги в регионах, можно сказать, что заболеваемость снижается", - отметил И.Никоноров.

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