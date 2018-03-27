Паводок разрушил дорожное покрытие и повредил мосты в Республике Алтай

27.03.18 14:06

© РИА Новости. Виталий Аньков

27 марта. Interfax-Russia.ru - Несколько десятков домовладений подтоплены талыми водами и поднявшимися реками в восьми населенных пунктах Республики Алтай, сообщает во вторник пресс-центр главного управления МЧС РФ по региону.

"Подтоплено 57 домовладений в 8 населенных пунктах, в которых проживает 207 человек, из них 7 человек отселены к родственникам. (...) В селе Онгудай в результате ледохода произошло разрушение опор автомобильного моста, частично обрушено дорожное покрытие. Движение по мосту закрыто", - говорится в сообщении.

Размыта также дорога от села Ильинка до поселка Мариинск - по ней проезд возможен только на высокопроходимой технике. Также пришлось закрыть проезд до села Карагай из-за разрушения дороги талыми водами.

"В связи с обильным снеготаянием и понижением ночных температур паводковая обстановка в Республике Алтай развивается динамично, с резким падением или повышением уровней воды в реках. На контроле 10 муниципальных образований", - говорится в сообщении.