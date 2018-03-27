Безопасность всех ТРЦ Калининградской области проверят специалисты

27.03.18 14:12

© РИА Новости. Владимир Астапкович

27 марта. Interfax-Russia.ru - Губернатор Калининградской области Антон Алиханов поручил совместно с федеральными структурами проверить все региональные торгово-развлекательные центры.

"Прошу организовать проверку торговых центров, детских центров, мест массового скопления людей. Мы знаем торговые центры, которые строились еще в довоенный период. Вызывает опасение, как там распределены потоки людей, что там происходит с эвакуационными выходами", - сказал А.Алиханов на заседании регионального правительства во вторник.

По его словам, проверки следует провести в течение двух недель. Они должны пройти не только в Калининграде, но и во всех городах области.

При этом на сайте регионального МЧС в материалах о планируемых проверках пожаробезопасности объектов на 2018 год, нет ни одного торгово-развлекательного центра.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, есть также госпитализированные и пропавшие без вести.