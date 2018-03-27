Кемеровский вице-губернатор Цивилев на коленях попросил прощения у митингующих за пожар с жертвами в "Зимней вишне"

27.03.18 14:22

© РИА Новости. Александр Кряжев

27 марта. Interfax-Russia.ru - Заместитель губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев встал на колени перед митингующими на площади Советов в Кемерово, собравшимися в связи с пожаром в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня".

"Я прошу прощения у тех, кто попал в эту сложную ситуацию и хочу встать на колени перед вами", - сказал С.Цивилев и встал на колени.

"Всегда в тяжелой ситуации, когда было действительно больно и трудно, народ вставал друг перед другом на колени и просил прощения", - пояснил чиновник.

В настоящее время стихийная акция, на которой звучали, в том числе, призывы отправить в отставку губернатора Кузбасса Амана Тулеева продолжается.