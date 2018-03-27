Тулякам предлагают пожаловаться на дороги через интернет

27.03.18 14:31

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

27 марта. Interfax-Russia.ru - Жители Тулы смогут оперативно размещать на портале "Открытый регион" информацию о плохих дорогах для устранения проблем в кратчайшие сроки, сообщила пресс-служба облправительства.

Сервис "Тула - без ям!" был создан по поручению главы региона Алексея Дюмина для оперативного решения проблем с ямами на дорогах.

Как пояснил министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярослав Раков, с 27 марта, чтобы оставить обращение, необходимо зарегистрироваться в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Далее заявитель должен отметить яму на интерактивной карте и приложить фотографию с общим видом.

В настоящее время, по словам министра, более 75% жителей региона уже имеют доступ к ЕСИА.

Время реагирования на проблему составляет 10 дней.

Ямочный ремонт дорог в областном центре продолжится до начала строительного сезона.