Морпехи в Крыму проводят противодесантное учение с боевой стрельбой

27.03.18 14:44

© РИА Новости. Игорь Зарембо

27 марта. Interfax-Russia.ru - В Крыму морская пехота на учении отрабатывает действия по отражению высадки десанта условного противника, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе Черноморского флота РФ.

"В учениях задействовано порядка 200 военнослужащих и около 30 единиц боевой и специальной техники морской пехоты Черноморского флота РФ", - говорится в сообщении пресс-службы.

Маневры с боевой стрельбой проходят на полигонах Крымского полуострова. В них задействованы, в частности, самоходные артиллерийские установки 2С9 "Нона", сказали в пресс-службе.

На прошлой неделе в интервью газете "Красная звезда" командующий Черноморским флотом РФ адмирал Александр Витко сообщил, что Россия создала в Крыму военную группировку, которая способна защитить от всех угроз.

"На берегу мы сегодня имеем современные противокорабельные береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", заступившие на боевое дежурство в Крыму зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф", а также морскую авиацию и авиацию ПВО, которые полностью обеспечивают безопасность региона от всевозможных угроз", - сказал А.Витко.

Он заявил, что 20 частей и соединений созданного в Крыму армейского корпуса переоснащены на новые и модернизированные образцы вооружения и военной техники.

По словам адмирала, в составе армейского корпуса в Крыму - соединения береговой обороны, разведки, артиллерийские части, подразделения противовоздушной обороны, инженерного и тылового обеспечения, РХБ-защиты, связи и другие.