Суд продлил срок задержания техдиректора "Зимней вишни"

27.03.18 15:26

© РИА Новости. Владимир Песня

27 марта. Interfax-Russia.ru - Заводской суд Кемерово продлил срок задержания технического директора ТРЦ "Зимняя вишня" Георгия Соболева до 72 часов, сообщил корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь" из зала суда.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователя, мотивированное тем, что по данному уголовному делу необходимо собрать дополнительные доказательства.

Суд также принял решение отложить рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения Г.Соболеву до 28 марта.

"Слишком короткий промежуток времени для признания всех потерпевших таковыми, вынести соответствующее постановление и приобщить к материалам дела. Кроме того, следователю необходимо приложить к материалам дела ряд документов, которые подтверждают, кем работал данный гражданин. Мы должны убедиться в том, что это то лицо (Г.Соболев - ИФ), которое должно быть заключено под стражу", - пояснил судья.

Он также попросил потерпевших, присутствующих в суде, прийти на заседание в среду.

"Суд обязан выслушать мнение потерпевших по ходатайству следствия об аресте. Вы имеете право высказать свое мнение. Я понимаю, что вам тяжело, но завтра мы вас так долго, как сегодня, не задержим. Прошу извинений за ожидание", - подчеркнул судья.