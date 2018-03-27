Промпредприятия Карачаево-Черкесии присоединятся к всероссийской акции "Неделя без турникетов"

27.03.18 15:45

© РИА Новости. Сергей Аверин

27 марта. Interfax-Russia.ru - Интерактивное знакомство школьников, студентов и их родителей с работой предприятий Карачаево-Черкесии состоится в рамках всероссийской акции "Неделя без турникетов".

"Как ожидается, в акции, которая пройдет в апреле, примут участие больше десятка крупных предприятий Карачаево-Черкесии. В течение месяца их смогут посетить и ознакомиться с работой производства школьники и студенты КЧР, а также соседних регионов", - сообщила агентству "Интерфакс-Юг" сотрудница министерства промышленности министерства промышленности и торговли КЧР.

Она пояснила, что акция представляет собой комплекс мероприятий, направленных на профориентационное информирование о деятельности ведущих предприятий и популяризацию профессий и специальностей, востребованных на промышленном производстве регионов России.

Акция "Неделя без турникетов" проходит под эгидой федеральной программы "Работай в России!", которая объединяет различные корпоративные инициативы и мероприятия молодежной политики, ориентированные на эффективную работу с молодыми сотрудниками предприятий реального сектора экономики.

В Карачаево-Черкесии акция "Неделя без турникетов" реализуется по поручению главы республики Рашида Темрезова, ее региональным куратором является Минпромторг КЧР.