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27.03.18 16:02

В сгоревшем ТЦ в Кемерово из рисков на 4 млрд руб. были застрахованы риски на 100 млн руб.

© РИА Новости. Илья Питалев
27 марта. Interfax-Russia.ru - Всероссийский союз страховщиков (ВСС) оценивает общий объем ущерба в связи с пожаром в Торговом центре "Зимняя вишня" (Кемерово) в 4 млрд рублей, сообщил президент ВСС Игорь Юргенс во вторник журналистам.

"Из них 3 млрд рублей - оценка стоимости самого здания, 1 млрд рублей - общая стоимость имущества арендаторов. По нашим оценкам, по результатам пожара будут проведены выплаты по заключенным договорам на общую сумму порядка 100 млн рублей. При этом, как правило, страховалось имущество некоторых арендаторов. Так, имущество "Детского мира" было застраховано компанией "РЕСО-Гарантия" на 41 млн рублей, определенные выплаты будут проведены по страхованию имущества "Евросети" и по договорам некоторых других арендаторов. В числе страховщиков - "Росгосстрах", "Согласие", "ВТБ Страхование" и "Арсенал", - сказал он.

Собственник торгового центра выразил намерение застраховать свое здание, и даже была выбрана страхования компания. Однако дальше заявки о заключении договора дело не пошло, риски не были застрахованы.

Как отметил И.Юргенс, согласно Гражданскому кодексу РФ, причинитель вреда обязан возместить ущерб в полном объеме пострадавшим. Кроме того, в Градостроительном кодексе предусмотрено возмещение пострадавшим физлицам собственником здания от 1 млн рублей в случае причинения вреда здоровью средней тяжести. В случае смерти размер возмещения составляет 3 млн рублей по каждому пострадавшему.

Вместе с тем глава ВСС подчеркнул, что такие компенсации могут выплачиваться только по решению суда. Возмещение морального вреда, согласно судебной практике в РФ, в среднем по стране укладывается в сумму 10 тыс. рублей, что совершенно не отвечает размеру нанесенного ущерба в ряде случаев.

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