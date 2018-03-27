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27.03.18 16:25
Суд приступит к рассмотрению дела о гибели 14 детей на Сямозере в Карелии 3 апреля
"Судья Александр Смирнов назначил рассмотрение дела по существу на 3 апреля", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Михаил Шогин.
Ранее обвиняемая директор детского санаторно-оздоровительного лагеря круглогодичного действия ООО "Парк-Отель "Сямозеро" Елена Решетова заявила ходатайство о возвращении дела прокурору.
"Ходатайство Е.Решетовой оставлено без удовлетворения", - отметил собеседник агентства.
Изначально генпрокуратура направила уголовное дело для рассмотрения по существу в Пряжинский районный суд Карелии, однако адвокаты обвиняемых заявили ходатайства о рассмотрении дела в Петрозаводском городском суде, что удобнее для обеих сторон.
Как сообщалось ранее, обвинения по делу предъявлены директору ООО "Парк-Отель "Сямозеро" Е.Решетовой, начальнику лагеря Вадиму Виноградову, инструкторам лагеря Валерию Круподерщикову и Павлу Ильину, а также руководителю Роспотребнадзора Карелии Анатолию Коваленко и его заместителю Людмиле Котович.
Расследование уголовного дела, насчитывающего 125 томов, завершилось в мае в 2017 года.
Трагедия на Сямозере произошла в июне 2016 года, когда из оздоровительного лагеря в поход по водоему на лодках отправились 47 детей и четверо сопровождающих. Во время шторма лодки перевернулись, погибли 14 детей. СК РФ возбудил уголовные дела. Должностные лица регионального управления Роспотребнадзора обвиняются по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность), а руководитель и сотрудники лагеря в зависимости от роли каждого - в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 238, ст. 125 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, оставление в опасности).
Потерпевшими по уголовному делу признаны 57 лиц, в качестве свидетелей допрошено более 1,5 тыс. человек, 500 из которых являются несовершеннолетними.
В экспертных учреждениях Москвы, Петербурга и Карелии произведено более 90 судебных экспертиз. Проанализировано более тысячи нормативно-правовых актов, законов и международных актов, которые позволили дать юридическую оценку произошедшему.
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