Управляющая "Зимней вишни" заявила в суде, что пожар в ТРЦ мог возникнуть в результате поджога

27.03.18 16:32

© РИА Новости. Александр Кряжев

27 марта. Interfax-Russia.ru - Управляющая торгово-развлекательным центром "Зимняя вишня" в Кемерово Надежда Судденок, обвиняемая в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в суде предположила, что пожар начался в результате поджога.

Общаясь журналистами в перерыве судебного заседания, она сообщила, что отвечала за организационную работу в ТРЦ, кадрами.

"Есть версия, я в ней уверена. Я разговаривала с сотрудницей, она утверждала, что услышала хлопок и увидела столб огня - вспыхнула поролоновая куча. Я считаю, что это был поджог", - сказала Н.Судденок журналистам в суде.

По ее мнению, к возникновению пожара могут быть причастны подростки "разных национальностей", которые в последнее время часто посещали ТРЦ и хулиганили там.

"Они были разного возраста, ходили группами по 7-8 человек, мы неоднократно вызывали полицию, есть протоколы", - отметила Н.Судденок.

Она также сообщила, что вопреки утверждениям в интернете, двери кинозалов ТРЦ не закрывались.

"У нас есть жалобы на хлопанье дверьми, они не закрывались никогда. Там автоматические магнитные замки, возможно, была неисправность", - подчеркнула Н.Судденок.

По ее словам, последняя проверка пожарной сигнализации проходила 14 февраля.

После решения суда о продлении срока ее задержания Н.Судденок принесла соболезнования родственникам погибших и пострадавших.

Ранее суд продлил срок задержания Н.Судденок до 72 часов. Суд также продлил срок задержания технического директора ТРЦ "Зимняя вишня" Георгия Соболева.

Как сообщалось, были задержаны и допрошены пятеро подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился источник возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, а также охранник, не включивший сигнал тревоги, когда возник пожар.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы, и где в воскресенье было много детей. После первых следственных мероприятий было выяснено, что в ТЦ уже неделю не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения после начала возгорания не включил охранник ТЦ.

По последним данным, при пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей, есть также госпитализированные и пропавшие без вести. По всей России траур объявлен 28 марта.