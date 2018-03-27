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27.03.18 16:32
Управляющая "Зимней вишни" заявила в суде, что пожар в ТРЦ мог возникнуть в результате поджога
Общаясь журналистами в перерыве судебного заседания, она сообщила, что отвечала за организационную работу в ТРЦ, кадрами.
"Есть версия, я в ней уверена. Я разговаривала с сотрудницей, она утверждала, что услышала хлопок и увидела столб огня - вспыхнула поролоновая куча. Я считаю, что это был поджог", - сказала Н.Судденок журналистам в суде.
По ее мнению, к возникновению пожара могут быть причастны подростки "разных национальностей", которые в последнее время часто посещали ТРЦ и хулиганили там.
"Они были разного возраста, ходили группами по 7-8 человек, мы неоднократно вызывали полицию, есть протоколы", - отметила Н.Судденок.
Она также сообщила, что вопреки утверждениям в интернете, двери кинозалов ТРЦ не закрывались.
"У нас есть жалобы на хлопанье дверьми, они не закрывались никогда. Там автоматические магнитные замки, возможно, была неисправность", - подчеркнула Н.Судденок.
По ее словам, последняя проверка пожарной сигнализации проходила 14 февраля.
После решения суда о продлении срока ее задержания Н.Судденок принесла соболезнования родственникам погибших и пострадавших.
Ранее суд продлил срок задержания Н.Судденок до 72 часов. Суд также продлил срок задержания технического директора ТРЦ "Зимняя вишня" Георгия Соболева.
Как сообщалось, были задержаны и допрошены пятеро подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился источник возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, а также охранник, не включивший сигнал тревоги, когда возник пожар.
Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы, и где в воскресенье было много детей. После первых следственных мероприятий было выяснено, что в ТЦ уже неделю не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения после начала возгорания не включил охранник ТЦ.
По последним данным, при пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей, есть также госпитализированные и пропавшие без вести. По всей России траур объявлен 28 марта.
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