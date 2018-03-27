Прокуратура начала проверку свердловских торговых центров после пожара в Кемерово

27.03.18 16:35

© РИА Новости. Виталий Безруких

27 марта. Interfax-Russia.ru - Прокуратура Свердловской области во вторник приступила к проверке торговых центров на предмет работоспособности систем сигнализации и пожаротушения, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, в Екатеринбурге функционируют более 40 торгово-развлекательных центров, и практически во всех развлекательные центры для детей и кинотеатры находятся на верхних этажах.

Отмечается, что во вторник сотрудники прокуратуры Екатеринбурга начали проверять крупнейший в городе торгово-развлекательный центр "Гринвич".

Проверки пройдут в торгово-развлекательных комплексах на всей территории региона, подчеркивается в сообщении.

В первую очередь будет обращено внимание на наличие и работоспособность систем сигнализации и пожаротушения, доступность эвакуационных выходов, а также на систему навигации в торговых центрах.

"В случае выявления нарушений закона прокурорам предписано незамедлительно принять исчерпывающие меры реагирования, обеспечив их реальное устранение", - подчеркивает пресс-служба.

Как сообщалось, Генпрокуратура РФ поручила прокурорам субъектов с привлечением территориальных органов МЧС России провести проверку пожарной безопасности во всех торговых комплексах, где есть развлекательные центры, в связи с пожаром в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. По последним данным, в результате пожара погибли 64 человека, в том числе более 40 детей, есть также госпитализированные и пропавшие без вести. Всероссийский траур по погибшим объявлен 28 марта.