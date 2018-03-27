Во всех регионах Северо-Запада проходят акции в память о жертвах пожара в Кемерово

27.03.18 16:36

© РИА Новости. Антон Круглов

27 марта. Interfax-Russia.ru - Во всех регионах СЗФО во вторник проходят акции в память о жертвах трагедии в Кемерово, где при пожаре в торговом центре "Зимняя Вишня" погибли более 60 человек.

Как сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области, жители несут цветы и устанавливают свечи на главных площадях городов и поселков региона.

"Единый общеобластной "час памяти", как и во всей России, начнется в 17 часов. В районных центрах области будут зажжены свечи, пройдут траурные службы с участием представителей основных религиозных конфессий, будут установлены "открытые микрофоны" для тех, кто хочет выразить свою скорбь и поддержать родственников жертв кемеровской трагедии", - говорится в сообщении.

В ходе акции #скорбимвместе пройдет минута молчания.

По информации администрации города Ухты (Коми), жители несут цветы к мемориалу на месте торгового центра "Пассаж", пожар в котором 11 июля 2005 года унес жизни 25 человек. В Усинске игрушки и цветы возлагают к памятнику "Трем поколениям".

Жители Мурманска зажигают свечи и приносят цветы и мягкие игрушки к крупнейшему в Заполярье торговому центру "Мурманск Молл". Кроме того, акция памяти погибших в Кемерово пройдет во вторник вечером на Семеновском озере.

В Архангельской области жители несут цветы и свечи к памятнику "Русским женам - берегиням семейного очага" в центре столицы. В 17.00 у стелы "Архангельск - город воинской славы" состоится митинг.

В Калининграде жители приносят цветы и игрушки к Триумфальной колонне на площади Победы. В социальных сетях появляются предложения провести акцию памяти в 18.00.

Псковичи соберутся почтить память погибших во вторник в "гайд-парке" в сквере на Четырех углах, сообщили "Интерфаксу" инициаторы мероприятия.

Кроме того, в Вологде Общественная палата региона проведет мероприятие в память о погибших - к мемориалу Вечный огонь на площади Революции будут возложены цветы.

По информации пресс-центра администрации Великого Новгорода, на площади Победы-Софийской в 17.00 состоится митинг "Кемерово, мы с тобой!".

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в 25 марта. По официальным данным, жертвами стали не менее 64 человек, в том числе 41 ребенок.

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