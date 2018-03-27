В центре Москвы вспоминают жертв пожара в Кемерово

27.03.18 16:57

© РИА Новости. Александр Кряжев

27 марта. Interfax-Russia.ru - Сотни людей начали приходить к временному мемориалу на Манежной площади в центре Москвы в память жертв пожара в Кемерово.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", на Манежной площади у входа в Александровский сад установлен баннер с надписью "Кемерово". 25.03.2018. Мы с тобой", возле которого размещены фотографии жертв трагедии, горят поминальные свечи.

На Манежной площади дежурят усиленные наряды полиции, а также сотрудники Росгвардии, доступ на площадь возможен лишь после прохождения через металлодетекторы.

Доступ к месту скорби на Манежной площади был открыт около 16:30, и всего за несколько минут это место посетили уже несколько сотен человек, которые приносят цветы и мягкие игрушки.