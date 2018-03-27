Подозреваемый в умышленном взрыве газа в Мурманске находится в коме

27.03.18 17:12

© РИА Новости. Павел Львов

27 марта. Interfax-Russia.ru - Мужчина, который признался в умышленном взрыве бытового газа в своей квартире на ул.Свердлова в Мурманске с тремя жертвами, по-прежнему находится в коме, сообщили "Интерфаксу" в региональном управлении СКР во вторник.

"Подозреваемому обвинение еще не предъявлено - он не контактен, по-прежнему находится в коме. Палата под охраной", - рассказала старший помощник руководителя следственного управления СКР по Мурманской области Наталья Тростина.

Она добавила, что врачи не могут гарантировать выздоровления подозреваемого в силу полученных ранений.

При этом состояние 11-летнего мальчика, который пострадал во время взрыва и был извлечен из-под завалов, улучшилось, сообщили "Интерфаксу" в приемной областной клинической больнице им.П.А.Баяндина.

"Сегодня состояние ребенка нормализовалось, и его перевели из нашей реанимации в отделение детской травматологии городской больницы скорой помощи", - пояснили в больнице.