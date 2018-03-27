Компания, обслуживающая пожарную сигнализацию в "Зимней вишне", заявляет о ручном выключении системы перед пожаром

27.03.18 17:15

© РИА Новости. Максим Киселев

27 марта. Interfax-Russia.ru - Директор компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко, который занимался обслуживанием пожарной сигнализации в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня", сообщил журналистам в суде, что кто-то отключил систему непосредственно перед пожаром.

"В 15:55 пожарная сигнализация была отключена вручную - примерно за 15 минут до пожара. Кто и зачем это сделал, я не знаю", - сказал И.Полозиненко.

Он подчеркнул, что последняя проверка пожарной системы в ТРЦ проходила 20 марта 2018 года, после этого никаких заявок о неполадках от сотрудников "Зимней вишни" не поступало.

Далее суд приступил к оглашению решения о продлении срока задержания И.Полозиненко до 72 часов.

Ранее сообщалось, что задержаны и допрошены пятеро подозреваемых по делам о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня".

По факту пожара возбуждено уголовное дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности" (ст. 109 УК РФ), "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" (ст. 219 УК РФ) и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" (ст. 238 УК РФ).

Во вторник суд продлил до 72 часов срок задержания технического директора ТРЦ "Зимняя вишня" Георгия Соболева и управляющей Надежды Судденок.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы, и где в воскресенье было много детей. После первых следственных мероприятий было выяснено, что в ТЦ уже неделю не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения после начала возгорания не включил охранник ТЦ.

По последним данным, при пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей, есть также госпитализированные и пропавшие без вести. По всей России траур объявлен 28 марта.