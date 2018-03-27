Паромная переправа между Сахалином и материком закрыта из-за шторма в море

28.03.18 06:01

© РИА Новости. Михаил Мордасов

28 марта. Interfax-Russia.ru - В связи со штормом в Татарском проливе паромная переправа, соединяющая остров с материковой частью РФ, закрылась рано утром в среду, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в Сахалинском морском пароходстве.

"28 марта в 03:45 по сахалинскому времени (27 марта 19:45 мск) с прибытием грузового парома "Сахалин-10" в порт Ванино Хабаровского края переправа закрылась из-за ухудшения погоды. В Татарском проливе сейчас ветер до 22 м\с и шторм с высотой волн до 4,5 м. Улучшение погоды прогнозируется к вечеру среды", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, работу переправы планируется возобновить вечером в среду. Первым выйдет из Ванино паром "Сахалин-10", следом за ним отправится грузопассажирский паром "Сахалин-8".

Скопления пассажиров, автомобилей и железнодорожных вагонов в порту Ванино нет.