Более 30 населенных пунктов в Приамурье остались без света из-за снегопада

28.03.18 06:04

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

28 марта. Interfax-Russia.ru - Снегопад и сильный ветер стали причиной многочисленных обрывов электропроводов, которые привели к отключению электроснабжения в 35 населенных пунктах.

Как сообщила в среду агентству "Интерфакс - Дальний Восток" пресс-секретарь "Амурских электрических сетей" (филиал АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания", ДРСК) Инга Шилова, за ночь электроснабжение было восстановлено в 20 населенных пунктах области.

"На утро проблемы с электроснабжением остались в 15 населенных пунктах. Аварийно-восстановительные работы на электросетевом комплексе Амурской области ведутся с двух часов ночи. За прошедшую ночь зафиксировано 158 отключений на линиях 6-110 кВ", - отметила И.Шилова.

По ее словам, в среду в амурском филиале ДРСК введен особый режим работы. На аварийно-восстановительные работы привлекается весь персонал предприятия, имеющий допуск работы на электросетях, дополнительные бригады будут переброшены с районов, где нет аварийно-восстановительных работ.

Массовые отключения наблюдались в Свободненском, Серышевском, Белогорском, Ромненском, Ивановском, Благовещенском, Тамбовском, Константиновском, Михайловском, Райчихинском, Завитинском, Октябрьском районах.

Восстановлением энергоснабжения занимаются 57 бригад (186 человек и 64 единицы техники). Энергетики максимально используют возможности переключения на резервные схемы электроснабжения.