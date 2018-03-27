Вулкан Эбеко на Северных Курилах выбросил пепел на высоту до 2 км

28.03.18 06:07

© РИА Новости. Евгений Нескромный

28 марта. Interfax-Russia.ru - Расположенный на острове Парамушир (Северные Курилы, Сахалинская область) вулкан Эбеко в среду утром выбросил столб пепла на высоту до 2 км над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"Согласно видеоданным, на вулкане Эбеко наблюдался пепловый выброс на высоту до 2 км. Пепловое облако смещается к северу и северо-востоку от вулкана", - говорится в сообщении.

Текущая деятельность вулкана, отмечают в KVERT, может повлиять на низколетящие самолеты и аэропорт Северо-Курильска.