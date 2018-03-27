Два самолета отправлены на Камчатку из-за метели в Магадане

28.03.18 06:16

© РИА Новости. Олег Золото

28 марта. Interfax-Russia.ru - Самолеты из Новосибирска и Иркутска не смогли приземлиться в аэропорту Магадана из-за сильного ветра и метели, поэтому отправлены на запасной аэродром в Петропавловск-Камчатский.

"Аэропорт работает. Из-за сильного ветра и метели самолеты из Иркутска и Новосибирска отправлены на запасной аэродром в Петропавловск-Камчатский", - сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в диспетчерской аэропорта Магадан.

Информация о прибытии рейсов пока не уточняется.

По данным МЧС Магаданской области, сильный снег и ветер в регион принес циклон. Спасатели рекомендуют не выезжать из населенных пунктов до 29 марта и предупреждают о возможном сходе снежных лавин, нарушении работы транспорта и повреждениях линий электропередачи и связи.