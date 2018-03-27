Застрявшим в ОАЭ российским морякам пока не удается вернуться на родину

28.03.18 06:20

© РИА Новости. Алексей Даничев

28 марта. Interfax-Russia.ru - Просившим помощи в репатриации российским морякам с арестованного танкера "Кристалл Ист" (Crystal East), находящегося в порту Шарджа Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), пока не удалось вернуться на родину.

"Наши контракты закончились, однако замену (сменный экипаж - ИФ) найти не могут, а это основное условие нашего возвращения домой", - говорится в обращении моряков, поступившем в агентство "Интерфакс - Дальний Восток".

Также экипаж сообщает, что на борт судна так и не доставили топливо. Система кондиционирования не работает, а температура воздуха поднимается до + 36 градусов, отмечают моряки.

В свою очередь инспектор Международной федерации транспортных рабочих (МФТ) во Владивостоке Петр Осичанский сообщил агентству, что нужно организовать смену экипажа.

"Ситуация серьезная. Морякам сложно там работать, необходимо наладить регулярную смену экипажей до продажи судна", - сказал П.Осичанский.