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28.03.18 06:45
МЧС закончило обследование здания "Зимней вишни"
"Мы завершили обследование здания. Были установлены датчики, которые записывали вибрации, выдавая данные на компьютер. Эти данные анализируются для оценки устойчивости здания", - сообщил представитель ведомства.
По его словам, велось два параллельных метода анализа - помимо вибродатчиков были установлены ультразвуковые приборы "Стрела-П", которые также определяли степень повреждения конструкций здания.
Все данные передаются во Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России. Предполагается, что специалисты института проведут анализ в течение нескольких дней.
"Итоговое заключение нужно для того, чтобы понять, в каком состоянии находится здание, насколько оно устойчиво", - пояснил представитель министерства.
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