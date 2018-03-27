МЧС закончило обследование здания "Зимней вишни"

28.03.18 06:45

© РИА Новости. Варвара Гертье

28 марта. Interfax-Rusia.ru - Министерство чрезвычайных ситуаций России завершило обследование сгоревшего в Кемерове торгового центра "Зимняя вишня", сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МЧС по области.

"Мы завершили обследование здания. Были установлены датчики, которые записывали вибрации, выдавая данные на компьютер. Эти данные анализируются для оценки устойчивости здания", - сообщил представитель ведомства.

По его словам, велось два параллельных метода анализа - помимо вибродатчиков были установлены ультразвуковые приборы "Стрела-П", которые также определяли степень повреждения конструкций здания.

Все данные передаются во Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России. Предполагается, что специалисты института проведут анализ в течение нескольких дней.

"Итоговое заключение нужно для того, чтобы понять, в каком состоянии находится здание, насколько оно устойчиво", - пояснил представитель министерства.